PM मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए फिर किया राजीव गांधी की टिप्पणी का इस्तेमाल, कही ये बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi)ने गुजरात के सूरत (Surat) में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस (Congress) पर निशाना साधा है. पीएम मोदी ने एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्रीराजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की टिप्पणी का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को आडे हाथों लिया है. उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा, 'पहले जो LED बल्ब 350 रुपये में बिकता था वह अब मात्र 40-50 रुपऐ में मिल जाता है. मुझसे मत पूछना कि 40-50 रुपये का बल्‍ब 350 रुपये में बिकता था तो बीच वाले पैसे कहां जाते थे. मुझसे मत पूछना, उसका जवाब राजीव गांधी देकर गए थे, '1 रुपया जाता था तो 25 पैसा पहुंचता था' बाकि का 85 पैसा कौन-सा पंजा खाता था वो सारी दुनिया जानती है.' पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इस टिप्पणी का इस्तेमाल पीएम मोदी पहले भी एक जनसभा में कर चुके हैं

साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्ष में सरकार द्वारा 32 करोड़ LED बल्ब बांटे गए, जिससे लोगों के बिजली बिल में सालाना 16 हजार 500 करोड़ रुपये की बचत हुई है.

पीएम मोदी ने साथ ही कहा, 'एक तरफ हम पूरी शक्ति के साथ न्यू इंडिया बनाने की दिशा में कार्य कर रहें हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे इन प्रयासों का मजाक उड़ा रहे हैं. ये जो बदलाव आज आप देख रहें है, ये आपके वोट की ताकत से बनी पूर्ण बहुमत की सरकार के कारण हो रहे हैं. सरकार द्वारा बीते साढ़े चार वर्षों में शहर में रहने वाले गरीब भाई-बहनों के लिए 13 लाख से अधिक घर बनाये जा चुके है और 37 लाख घरों का निर्माण कार्य चल रहा है. हमारी सरकार देश के गरीब और मध्यम वर्ग के हर व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम बनाने की दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ जुटी हुई है.

