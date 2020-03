कोरोना वायरस के खिलाफ 'जनता कर्फ्यू' का दिखा असर, रेलवे स्टेशन-सड़कों पर पसरा सन्नाटा, दुकानें बंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इससे लड़ने के लिए आज 'जनता कर्फ्यू' का आह्वान किया है. पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि अगर घर से बाहर निकलना जरूरी न हो तो बाहर न जाए. पीएम मोदी की इस अपील का असर देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है. वाराणसी, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी और इलाहाबाद समेत अन्य प्रमुख शहरों में सुबह के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा औक दुकानें बंद रहीं. जनता कर्फ्यू आज सुबह सात बजे शुरू हुआ और रात 9 बजे तक चलेगा. जनता कर्फ्यू को देखते हुए दिल्ली में मेट्रों सेवाएं भी बंद रहेंगी. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्टेशनों पर भी लोगों की भीड़ नहीं है जबकि सामान्य दिनों में यहां काफी भीड़ देखने को मिलती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू शुरू होने से कुछ समय पहले रविवार को ट्वीट किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- "जनता कर्फ्यू शुरू हो रहा है... मेरी विनती है कि सभी नागरिक इस देशव्यापी अभियान का हिस्सा बनें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को सफल बनाएं. हमारा संयम और संकल्प इस महामारी को परास्त करके रहेगा." देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 315 हो गई है. कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं.

पीएम मोदी की 'जनता कर्फ्यू' की अपील के बाद भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया. भारतीय रेल ने देश में शनिवार मध्यरात्रि से रविवार रात 10 बजे के बीच किसी भी स्टेशन से किसी भी यात्री ट्रेन का परिचालन नहीं करने का फैसला लिया है. साथ ही जो ट्रेनें पहले से चल रही हैं, उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने की अनुमति होगी.

#JantaCurfew underway in Prayagraj, as number of positive #COVID19 cases in the country rises to 315 pic.twitter.com/i1gePkesUw