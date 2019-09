UN Climate Meet में बोले PM मोदी- अब सारी दुनिया को सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 'बाय बाय' कह देना चाहिए

मरुस्थलीकरण पर दुनिया के 190 देशों की बैठक (COP14) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारतीय संस्कृति में धरती को महत्व दिया गया है..." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "जलवायु एवं पर्यावरण का असर बायोडाइवर्सिटी और भूमि, दोनों पर पड़ता है... सर्वमान्य तथ्य है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों का सामना कर रही है..."

PM: Climate&environment impact both biodiversity&land. It's widely accepted that world is facing negative impact of climate change. It is also leading to land degradation be it due to rise in sea levels&wave action,erratic rainfall& storms,&sand storms caused by hot temperatures. pic.twitter.com/nc7NoAc14M — ANI (@ANI) September 9, 2019

साथ ही उन्होंने कहा, "हम कितने भी फ्रेमवर्क लागू कर लें, लेकिन असली बदलाव हमेशा टीमवर्क से ही आता है... भारत ने ऐसा ही देखा था स्वच्छ भारत मिशन के दौरान... सभी वर्गों के लोगों ने इसमें भाग लिया, और सुनिश्चित किया कि वर्ष 2014 में जो सैनिटेशन कवरेज 38 फीसदी थी, वह आज 99 फीसदी है..." उन्होंने कहा, "मेरी सरकार ने घोषणा की कि भारत आने वाले सालों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का खात्मा कर देगा. मेरे विचार में समय आ चुका है, जब सारी दुनिया को सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 'बाय बाय' कह देना चाहिए..."

We may introduce any number of frame works but real change will always be powered by teamwork on the ground. India saw this in the case of the Swachh Bharat Mission. People from all walks of life took part and ensured sanitation coverage was up from 38% in 2014 to 99% today:PM — PMO India (@PMOIndia) September 9, 2019

My Government has announced that India will put an end to single use plastic in the coming years. I believe the time has come for even the world to say good-bye to single use plastic: PM — PMO India (@PMOIndia) September 9, 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि भारत लैंड रीस्टोरेशन स्ट्रेटेजी विकसित करने में सभी मित्र देशों की मदद करने के लिए तैयार है..."