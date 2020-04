प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सान सू की से कोविड-19 पर की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को म्यामांर की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की के साथ कोविड-19 के कारण उभरती स्थिति पर चर्चा की और साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की .प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘ स्टेट काउंसलर आंग सान सू क्यी के साथ अच्छी चर्चा हुई.''उन्होंने कहा कि हमने कोविड-19 के कारण उभरती स्थिति पर चर्चा की और अपने शानदार द्विपक्षीय संबंधों और पड़ोस प्रथम की भारत की नीति की भावना के अनुरूप इस चुनौती से निपटने के लिये साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की.

Had a good discussion with State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi. We discussed the evolving COVID 19 scenario and agreed to work together to address the challenges in the spirit of our excellent bilateral ties and India's neighbourhood first policy.