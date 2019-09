PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आतंकवाद पर हुई लंबी बात: विदेश मंत्रालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता (Bilateral Talk) के बाद विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आतंकवाद पर लंबी बात हुई. विदेश सचिव विजय केशव गोखले (Vijay Keshav Gokhale) ने बताया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात में आतंकवाद पर लंबी चर्चा हुई, खासतौर पर जम्मू-कश्मीर में दशकों से फैले आतंकवाद पर बात हुई है. उन्होंने कहा कि ट्रेड डील को लेकर हमारी बात चल रही है, हमने अपनी बात रखी है, अमेरिकी पक्ष ने भी अपनी बात रखी है. अब इसपर बात चल रही है.

Foreign Secretary Vijay Gokhale on PM Modi-US President Trump meeting: It was a meeting of about 30-45 minutes, we are quite satisfied with the meeting. We raised the challenges we face with regard to terrorism especially in Jammu and Kashmir pic.twitter.com/RQTHVyeBQX