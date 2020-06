भारत-ऑस्ट्रेलिया की पहली वर्चुअल शिखर वार्ता: PM मोदी ने कहा- संबंध मजबूत करने का सबसे सही वक्त

अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे हुए हैं और ये गहराई दोनों देशों के समान मूल्यों, हितों और उद्देश्यों से आती है. उन्होंने कहा, 'ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने संबंध मजबूत बनाएं. हमें इस पर विचार करने की जरूरत है कि हमारे क्षेत्रीय संबंधों या फिर पूरे विश्व के लिए हमारे संबंध कैसे स्थिरता की मिसाल बनते हैं. हम कैसे दुनिया भर की भलाई के लिए साथ आकर काम कर सकते हैं.'

पीएम ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंध और भी व्यापक स्तर पर और तेजी के साथ बढ़ाना चाहता है क्योंकि यह बस दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और दुनिया के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी के बीच दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी बहुत अहम हो जाएगी. दुनिया को इस महामारी से निकलने और आर्थिक-सामाजिक स्थिरता की ओर बढ़ने के लिए एक एकजुट और सामूहिक योजना की जरूरत है.

पीएम मोदी ने इसके पहले एक ट्वीट में खुशी जताई थी कि उन्हें खुशी है कि वो पहले वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत-ऑस्ट्रेलिया के हमेशा करीबी संबंध रहे हैं. उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि पीएम मोदी ने गुरुवार को ट्वीट किया, ‘मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन आपके साथ पहले भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेने जा रहा हूं. भारत-ऑस्ट्रेलिया के हमेशा करीबी संबंध रहे हैं.' उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रमंडल से लेकर क्रिकेट और यहां तक कि पाक शैली तक जीवंत लोकतंत्र होने के नाते हमारे लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत हैं और भविष्य उज्ज्वल है.'

Glad to be joining the first India-Australia Virtual Summit with you, PM @ScottMorrisonMP.



India-Australia ties have always been close. As vibrant democracies, from Commonwealth to Cricket to even Cuisine, our people-to-people relations are strong and the future is bright! https://t.co/SgTjD8WfjR