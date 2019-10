चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के लिए पीएम मोदी ने दिया भोज, 'नॉन वेज' को भी मेन्यू में दी गई खास जगह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दौरे पर आए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के लिए शुक्रवार रात को भोज का आयोजन किया. इस दौरान शी चिनफिंग के लिए दक्षिण भारत के पारंपरिक व्यंजन के साथ-साथ कई खास नॉन वेज खानों को भी मेन्यू में शामिल किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान चीनी राष्ट्रपति को पारम्परिक तमिल वस्तुएं भी भेंट कीं. मिली जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं को शानदार रात्रिभोज में अन्य व्यंजनों के साथ-साथ दालों से बनाया जाने वाला पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन ‘सांभर' भी परोसा गया. पिसी हुई दाल, विशेष मसालों और नारियल से तैयार की जाने वाली ‘अराचु विट्टा सांभर' मेन्यू में आकर्षण का मुख्य केंद्र रही. इसके अलावा टमाटर से बनी थक्‍कली रसम, इमली, कदलाई कुरुमा और मिष्ठान में हलवा और अदा प्रधामन (केरल का मिष्ठान) समेत विभिन्न व्यंजन परोसे गए.

Tamil Nadu: Non-vegetarian menu of the dinner hosted by Prime Minister Narendra Modi for Chinese President Xi Jinping today in Mahabalipuram. pic.twitter.com/FrKqWTaA8Q