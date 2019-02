पुलवामा हमले का बदला लेने के बाद पीएम मोदी ने की मेट्रो की सवारी, लोगों के साथ कुछ इस अंदाज में दिखे, देखें PHOTOS और VIDEO

भारतीय वायु सेना द्वारा पीओके में आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद करने के बाद भारत ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी अलग-थलग करने की तैयारी कर ली. यही वजह है कि इस हमले के बाद भारत ने विभिन्न देशों के राजदूतों और राजनयिकों से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है. इन सब के बीच पीएम मोदी ने इस हमले के बाद मंगलवार को पहले राजस्थान के चुरू में एक रैली को संबोधित किया. वहां उन्होंने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान पर हमले की बात भी की. इसके बाद उन्होंने शाम में दिल्ली स्थित इस्कॉन मंदिर में एक कार्यक्रम में भी शिरकत की. इस्कॉन मंदिर तक का सफर उन्होंने मेट्रो से तय किया. इस दौरान वह मेट्रो से सफर कर रहे अन्य यात्रियों और खासकर बच्चों के साथ बातचीत करते देखे गए.

पीएम को अपने साथ देखकर लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचवाना शुरू कर दिया. बाद में पीएम मोदी ने अपने फेसबुक एकाउंट पर एक वीडियो भी पोस्ट की जिसमें वह एक छोटे बच्चे के साथ बात करते हुए दिख रहे हैं. बता दें कि इस्कॉन टेंपल में पीएम मोदी ने एक विशाल भगवद्गीता का अनावरण किया. 670 पन्नों की इस पवित्र पुस्तक का वजन 800 किलोग्राम है. इस्कॉन के अनुसार इस पुस्तक का नाम ‘एस्टाउन्डिंग भगवद् गीता' दिया गया है. इसका आकार 2.8 मीटर गुणा 2 मीटर है. इसे ‘‘दुनिया की सबसे बड़ी पवित्र पुस्तक'' के रूप में प्रस्तुत किया गया है.

