संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने पर बोले पीएम मोदी, 'भारत के लिए ऐतिहासिक दिन'

बुधवार को राज्‍यसभा में नागरिकता संशोधन बिल के पास होना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्‍वागत किया और इसे भारत के इतिहास में मील का पत्‍थर बताया. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'भारत के लिए और हमारे देश की करुणा और भाईचारे की भावना के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है. ख़ुश हूं कि सीएबी 2019 राज्यसभा में पास हो गया है. बिल के पक्ष में वोट देने वाले सभी सांसदों का आभार. ये बिल बहुत सारे लोगों को वर्षों से चली आ रही उनकी यातना से निजात दिलाएगा.'

A landmark day for India and our nation's ethos of compassion and brotherhood!



Glad that the #CAB2019 has been passed in the #RajyaSabha. Gratitude to all the MPs who voted in favour of the Bill.



This Bill will alleviate the suffering of many who faced persecution for years.