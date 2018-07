LIVE: पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया शिलान्यास, बोले- परिवार वाली पार्टियां विकास रोक रही हैं

मिशन 2019 को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की कमान अपने हाथ में लेकर पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से चुनावी अभियान शुरू कर दिया है. पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं. पूर्वांचल के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी आजमगढ़, वाराणसी और मिर्जापुर में कई सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और रैलियों को माध्यम से सपा पर हमला बोलेंगे. पीएम मोदी सबसे पहले आज आजमगढ़ पहुंच कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया. इसके बाद वह शाम को वाराणसी में 33 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे. बताया जा रहा है कि इसके अलावा राज्यपाल राम नाइक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने के बाद मोदी 936.95 करोड़ रुपये की 33 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.- जो लोग कभी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे वो अब एक साथ हो गए हैं. जितने भी लोग जमानत पर हैं, जितने भी परिवार वाले लोग हैं वो जनता के विकास को रोकना चाहते हैं.

PM Narendra Modi lays the foundation stone of Purvanchal Expressway in Azamgarh. pic.twitter.com/RdVxoPBVIC

PM Narendra Modi arrives in Varanasi. He will inaugurate various projects in the city today. pic.twitter.com/V3I0nWXwq5