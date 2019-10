'मन की बात' में PM मोदी ने किया Ayodhya Case पर HC के फैसले वाले दिन को याद, कहा- देश ने न्यायपालिका की गरिमा को सम्मान दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' में अयोध्या केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले वाले दिन को याद किया. उन्होंने कहा कि देश ने उस दिन न्यायपालिका की गरिमा को बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से सम्मान दिया और कहीं पर भी गर्माहट, तनाव का माहौल नहीं बनने दिया. पीएम मोदी ने कहा, 'साथियों, मुझे याद है कि सितंबर 2010 में जब राम जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईरकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. जरा उन दिनों को याद कीजिए, कैसा माहौल था. भांति-भांति के कितने लोग मैदान में आ गए थे. कैसे-कैसे इंटरेस्ट ग्रुप उन परिस्थितियों का अपने-अपने तरीके से फायदा उठाने के लिए खेल खेल रहे थे. माहौल में गर्माहट पैदा करने के लिए, किस-किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी. भिन्न-भिन्न स्वरों में तीखापन भरने का भी प्रयास होता था. कुछ बयानबाजों ने और कुछ बड़बोलों ने सिर्फ और सिर्फ खुद को जमकाने के इरादे से न जाने क्या क्या बोल दिया था. कैसी-कैसी गैर जिम्मेदार बातें की थी, हमें सब याद है. लेकिन ये सब, पांच दिन, सात दिन, दस दिन, चलता रहा, लेकिन जैसा ही फैसला आया. एक आनंददायक, आश्चर्यजनक बदलाव देश ने महसूस किया.'

साथ ही उन्होंने कहा, 'आज मुझे वो दिन बराबर याद है, जब भी उस दिन को याद करता हूं तो मन को खुशी होती है. न्यायपालिका की गरिमा को बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से सम्मान दिया गया और कहीं पर भी गर्माहट, तनाव का माहौल नहीं बनने दिया. ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिएं. ये हमें बहुत ताकत देती हैं. वो दिन, वो पल, हम सबके लिए कर्तव्यबोध है. एकता का स्वर, देश को, कितनी बड़ी ताकत देता है, उसका यह उदाहरण है.'

