कोरोना हॉटस्पॉट में जारी रहेगा लॉकडाउन; PM मोदी ने राज्यों से कहा : सूत्र

सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में संकेत दिए हैं कि 3 मई के बाद निर्णय होगा, जो प्रदेश ज्यादा प्रभावित हैं, वहां लॉकडाउन जारी रहेगा जिन राज्यों में स्थिति ठीक है वहां जिलावार रियायत दी जाएगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चिंता करने की जरूरत नहीं है. हमारी अर्थव्यस्था अच्छी स्थिति में है.

At the video conference called by the Hon'ble PM @narendramodi ji and Hon'ble Home Minister, @AmitShah ji. We have mooted to continue with the lockdown post May 3rd with relaxation on activities in Green Zones or Non-Covid affected districts in #Meghalaya.#CovidUpdatespic.twitter.com/rMrS6j3cPP