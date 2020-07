पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, करीब आधे घंटे हुई बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से रविवार को मुलाकात की और दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बातचीत की. राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. राष्ट्रपति भवन ने बैठक के बाद ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से जुड़ी जानकारी दी...''

#WATCH Prime Minister Narendra Modi called on President Ram Nath Kovind and briefed him on the issues of national and international importance at Rashtrapati Bhavan today pic.twitter.com/YPqOxAvtuK