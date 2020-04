कोरोनावायरस लॉकडाउन : देश को संबोधित करने से कुछ देर पहले PM मोदी ने ट्वीट कर कही ये बात

पीएम मोदी ने मंगलवार सुबह अपने ट्वीट में कहा, "विभिन्न त्योहारों पर देशभर की जनता को शुभकामनाएं. इन त्योहारों से भारत में भाईचारे की भावना मजबूत होगी. ये त्योहार खुशी और बेहतर स्वास्थ्य भी लाएंगे. आने वाले समय में कोरोनावायरस (Covid-19) के खतरे से मिलकर लड़ने के लिए हमें और ताकत मिल सकती है."

Greetings to people across India on the various festivals being marked. May these festivals deepen the spirit of brotherhood in India. May they also bring joy and good health. May we get more strength to collectively fight the menace of COVID-19 in the times to come.