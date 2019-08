अरुण जेटली के निधन पर पीएम मोदी ने किया भावुक ट्वीट, कहा- मैंने अपना मूल्यवान दोस्त खो दिया

पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली (ArunJaitley) के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक भावुक ट्वीट किया. उन्होंने इस ट्वीट में शोक प्रकट करते हुए उन्हें अपना मूल्यवान मित्र दोस्त बताया. पीएम मोदी ने लिखा कि अरुण जेटली अंत:दृष्टि और चीजों को बारीकी से समझने की क्षमता थी जो विरले ही देखने को मिलती है. बता दें कि पीएम मोदी अपने राजकीय यात्रा पर यूएई में हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री जीवन से परिपूर्ण, प्रबुद्ध, हास्य-विनोद से भरपूर और करिश्माई शख्सियत थे. आधिकारिक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अरुण जेटली की पत्नी एवं पुत्र से बात की और अपनी संवेदना प्रकट की. दोनों ने प्रधानमंत्री से अपनी विदेश यात्रा रद्द नहीं करने का अनुरोध किया है. शनिवार को एम्स में भाजपा नेता का निधन हो गया.

PM Modi: BJP & Arun Jaitley Ji had unbreakable bond. As a fiery student leader, he was at forefront of protecting democracy during Emergency. He became a much liked face of our Party, who could articulate the Party programmes & ideology to a wide spectrum of society. (File pic) pic.twitter.com/PAQAr2WqFq