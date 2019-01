सीमापार आतंकवाद पर बोले PM मोदी, पाकिस्तान एक लड़ाई से सुधरने वाला नहीं... 

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi Interview) ने समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में सीमापार आतंकवाद (Cross Border Terrorism) पर भी बात की. सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद पाकिस्तान से हो रहे हमलों पर पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान एक लड़ाई से नहीं सुधरेगा. पीएम मोदी ने कहा कि यह सोचना बहुत बड़ी गलती होगी कि पाकिस्तान एक लड़ाई से सुधर जाएगा. पाकिस्तान को सुधरने में अभी और वक्त लगेगा'. पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान कई मुद्दों पर बात की. उन्होंने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि सैनिकों की सुरक्षा की बड़ी चिंता थी. हमने सैनिकों को सूर्योदय से पहले लौटने को कहा था. सैनिकों की सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता थी. उन्हें कहा गया था कि मिशन सक्सेस हो या नहीं, लेकिन सूर्योदय से पहले वे लौट आएं.

