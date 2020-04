पीएम मोदी ने की दिल्ली पुलिस की तारीफ, VIDEO शेयर कर कहा- गुरुद्वारा कर रहे हैं शानदार काम

कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले लोगों की प्रेरणादायी जानकारियों को पीएम मोदी अक्सर अपने सोशल मीडिया के जरिए साझा करते रहते हैं. इसी कड़ी में पीएम मोदी ने सोमवार को दिल्ली पुलिस और गुरुद्वारों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की तारीफ करते हुए एक वीडियो साझा किया. इस वीडियो में दिल्ली पुलिस द्वारा पेश की गई एक अच्छी मिसाल, उन्होंने लिखा कि संकट के इस समय में गुरुद्वारा असाधारण काम कर रहे हैं, उनकी यह करुणा तारीफ के काबिल है. इस वीडियो को दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने शेयर किया था.

Good gesture by the @DelhiPolice.



Our Gurudwaras have been doing exceptional work in serving people. Their compassion is appreciable. https://t.co/hdTn6vDFtj