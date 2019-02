LIVE: ममता के बंगाल में पीएम मोदी गरजे: रैली की भीड़ देखकर मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई हैं

PM Modi in West Bengal LIVE: प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिला और औद्योगिक नगर दुर्गापुर में रैलियों के साथ आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं. पीएम मोदी दुर्गापुर में 294 किलोमीटर लंबे अंदल-सैंथिया-पाकुर-मालदा रेलवे सेक्शन के इलेक्ट्रिफिकेशन को राष्ट्र को समर्पित किया. पीएम ठाकुरनगर और दुर्गापुर में सभा को भी संबोधित करेंगे. दोनों रैलियों के आयोजन स्थल का राजनीतिक महत्व है. आयोजन स्थल ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय की अच्छी खासी आबादी है. मूल रूप से यह समुदाय पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से यहां आया था. लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी नदिया और बर्द्धमान जिले में अभियान शुरू कर रहे हैं और बंगाल के अभियान को गति देंगे. वहीं, मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है.

- हम नागरिकता कानून लेकर आए हैं. हम चाहते हैं कि इसे संसद में इसे पास करने दीजिए, हम अपने भाइयों और बहनों को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं.

- पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के टूकड़े कर कर के देश को आजाद कराया गया.

-कांग्रेस की किसान नीति बहुत खराब है और इसका समर्थन ममता बनर्जी का मिल रहा है. पीएम किसान योजना में 75 हजार करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है.

- पीएम मोदी ने कहा कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ राज्यों में किसानों की कर्जमाफी का ऐलान कर चुनाव जीता गया. सभी देख रहे हैं कि जिन्होंने कभी कर्ज लिया ही नहीं, उनके भी कर्जमाफ हो रहा है. जिन्होंने लिया, उनके 13 रुपये कर्जमाफ हो रहे हैं, वह भी मध्य प्रदेश में.

- पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में किसानों की कर्जमाफी की बात कर किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं. ये दस साल पर एक बार कर्जमाफी कर उन्हें धोखा देते हैं. कुछ लोगों को ही इसका लाभ मिल पाता था.

- पीएम मोदी ने कहा कि अब कोई बिचौलिया नहीं होगा. अब आपको समझ आ रहा होगा कि मोदी बैंक खाता खोलवाने पर क्यों जोर दे रहा है.

- पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट तो एक शुरुआत है. चुनाव के बाद जब पूर्ण बजट आएगा तब किसानों, कामगारों की तस्वीर और भी बदल जाएगी.

- पीएम मोदी ने कहा कि यह दृष्य देखकर मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है. यह आपका प्यार है कि लोकतंत्र के बचाव का नाटक करने वाले लोग लोकतंत्र का हत्या करने पर तुले हुए हैं.

- पीएम मोदी ने भीड़ से कहा कि मैदान छोटा पड़ गया है. आप जहां हैं वहीं खड़े होकर रहिए. फिर उन्होंने भारत माता के जय-जयकार लगाए.

-देश के इतिहास में पहली बार किसानों और कामगारों को लिए बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है. कल बजट में जिन योजनाओं की घोषणा की गई है, उनसे देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों, 30 से 40 हजार करोड़ मजदूरों को और 3 करोड़ मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.

- पीएम मोदी ने कहा कि ठाकुरनगर में कहा कि आजादी के बाद भी गांव की स्थिति पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना देना चाहिए था. पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी खराब है. जो बीत गया वह बीत गया. नया भारत अब इस स्थिति में नहीं रह सकता. इसी सोच के साथ इस स्थिति को बदलने का ईमानदार प्रयास केंद्र की यह सरकार कर रही है.

- पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करना शुरू किया. पीएम मोदी ने रैली में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया.

- ठाकुरनगर में पीएम मोदी रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं.

#WATCH West Bengal: Prime Minister Narendra Modi's chopper arrives in Thakurnagar. PM will be addressing a public meeting shortly pic.twitter.com/V1b0FRjwbR

-पश्चिम बंगाल: ठाकुरनगर में पीएम मोजी की रैली से पहले जुटी भीड़

West Bengal: Crowds begin to gather at Thakurnagar for Prime Minister Narendra Modi's public rally scheduled to begin at 12pm pic.twitter.com/mrdUaakNTy