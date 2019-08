इस्राइल के PM ने Friendship Day पर कहा- 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे' तो PM मोदी ने किया यह Tweet...

भारत और इस्राइल की दोस्ती नई नहीं है. समय बीतने के साथ-साथ यह दोस्ती और मजबूत जरूर हो रही है. इसका एक उदाहरण तब दिखा जब इस्राइल में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) की लिकुड पार्टी ने मतदाताओं को रिझाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की तस्वीर के साथ बैनर लगाए थे. इसके बाद अब बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रेंडशिप डे (Friendship Day) के मौके पर पीएम मोदी (PM Modi) को विश भी किया. इसके जवाब में पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इस्राइली प्रधानमंत्री को बधाई दी. पीएम मोदी ने हिब्रू भाषा में किए ट्वीट में लिखा, 'फ्रेंडशिप डे की बधाई के लिए मेरे अच्छे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू और इस्राइल के लोगों का धन्यवाद और मेरी तरफ से भी बधाई. इस्राइल और भारत भरोसेमंद मित्र हैं. हमारे देशों के बीच की मित्रता आने वाले समय में और भी अधिक समृद्ध हो.

PM Narendra Modi responds to a tweet by 'Israel in India' on #FriendshipDay, featuring Israeli PM Benjamin Netanyahu & him: Thank you and wishing a Happy Friendship Day to Israel's wonderful citizens & my good friend Benjamin Netanyahu. India and Israel are time tested friends. pic.twitter.com/CgcUIi3WX2