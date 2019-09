स्वदेश लौटे PM मोदी, कहा- 2014 के बाद दुनिया की नजरों में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है

वैश्विक पटल पर भारत का पक्ष मज़बूती से रखने के बाद एक हफ्ते की अमेरिका (America) की यात्रा को खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) शनिवार की शाम स्वदेश लौट आए. पालम एयरपोर्ट के बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिल्ली के सातों सांसदों और सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम का स्वागत किया. एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं. आप इतनी बड़ी तादाद में हवाई अड्डे पर पहुंचे, स्वागत सत्कार किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं. आप सबके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के मेरे प्यारे भाई-बहनों को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं. 130 करोड़ देशवासियों का अभिनंदन करता हूं.

पीएम मोदी ने कहा, 2014 में भी चुनाव जीतने के बाद मैं अमेरिका, यूएन की समिट में गया था और 2019 में भी गया. दुनिया की नजरों में भारत के प्रति मान-सम्मान और आदर बढ़ा है, इसका एक प्रमुख कारण 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने अधिक मजबूती के साथ दोबारा सरकार बनाई है. इस अहमियत का एक एक विराट रूप मैंने इस बार अमेरिका में देखा है. विश्व भर में फैले हुए हमारे भारतीयों ने भी अपने-अपने देशों में उन देश के लोगों का प्यार हासिल किया है, यह भी भारत के गौरव को बढ़ाने वाला है.

Delhi: PM Narendra Modi felicitated at an event outside Palam Technical Airport, on his arrival in Delhi after concluding his visit to the United States of America. pic.twitter.com/boy9SGDzM2

पीएम मोदी ने कहा कि हाउडी मोदी (Howdy Modi) ह्यूस्टन का वो समारोह, उसकी विशालयता और भव्यता, प्रेजिडेंट का वहां आना, दुनिया को हमारी दोस्ती का अहसास होना, वो तो सब है ही, लेकिन इतने कम समय में अमेरिका के हमारे भारतीय भाई-बहनों ने जिस शक्ति का प्रदर्शन किया उसकी वाहवाही हर तरफ थी. भारत किस तरह दुनिया का दिल जीत सकता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, खुद अनुभव किया है. मैं आज यहां से अमेरिका में रहनेे वाले अपने भाई-बहनों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं. पीएम मोदी ने कहा कि आज 28 सितंबर है, तीन साल पहले इसी तारीख को मैं पूरी रात एक पल भी सोया नहीं था. पूरी रात जागता रहा था. हर पल टेलीफोन की घंटी कब बजेगी, इसी के इंतजार में था.

PM Narendra Modi in Delhi: After assuming office in 2014, I went to the UN. I went to the UN even now. In these five years, I have seen a big change. The respect for India, the enthusiasm towards India has increased significantly. This is due to the 130 crore Indians. pic.twitter.com/o4OV5MX3xF