कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी आज करेंगे बैठक, देश में अब तक 31 मामले आए सामने

पीएम मोदी आज जन औषधि दिवस के मौके पर वीडियो कान्फ्रेंस के माध्‍यम से देश के जन औषधि केन्‍द्रों के संचालकों व लाभार्थियों से बातचीत करेंगे. इसके बाद वह कोरोना वायरस को लेकर एक समीक्षा बैठक करेंगे. बता दें कि जन औषिधि सप्ताह 1 से 7 मार्च को जनऔषधि सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चुने हुए जन औषधि केन्‍द्रों के मालिकों और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे. पीएमओ के ट्विवर हैंडल के जरिए यह जानकारी साझा की गई है. यह कार्यक्रम 11 बजे होगा, इसके बाद 11.30 मिनट पर पीएम मोदी कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे.

AIIMS के निदेशक ने कहा, "खाने वाली चीज या खाने वाले पदार्थ से इंफेक्शन नहीं होता"

Today, on Janaushadi Diwas, PM @narendramodi will interact with people from various Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadi Pariyojana Kendras via video conferencing. This includes interactions with store owners and beneficiaries at selected stores.



Watch it 11 AM onwards....