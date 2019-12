PM मोदी धनबाद में बोले- कांग्रेस के बयान से गुमराह मत होइए, असम की परंपरा, संस्कृति और भाषा पर कोई असर नहीं होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) गुरुवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रैली करने के लिए धनबाद पहुंचे. जहां उन्होंने मंच से नागरिकता संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाने की सभी को बधाई दी. साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है. प्रधानमंत्री ने कहा, ''जो वादा हम देश के लोगों से करते हैं, उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करते हैं. कांग्रेस ने देश में एक विचित्र राजनीतिक माहौल बनाया था, जिसके कारण घोषणापत्रों पर, नेताओं के वादों पर देशवासियों का भरोसा उठ गया था. लोगों को लगने लगा था कि नेता चुनाव के दौरान घोषणाएं करते हैं और फिर भूल जाते हैं. कांग्रेस के बयान से गुमराह मत होइए, असम की परंपरा, संस्कृति और भाषा पर कोई असर नहीं होगा.''

#WATCH PM Modi on #CitizenshipAmendmentBill2019: There're attempts to fuel tensions in Northeast, don't be misled by Congress. Assure every state of East & Northeast. The traditions, culture, language etc of Assam&other states won't be affected. pic.twitter.com/AUnkXXGEqK