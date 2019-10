पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- बहादुर पुलिस कर्मियों को गर्व के साथ याद करता हूं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिसकर्मियों के शौर्य की सराहना की जो विषम परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं. पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों और उनके परिवारों को सलाम किया. उन्होंने ट्वीट किया 'आज पुलिस स्मृति दिवस पर उन बहादुर पुलिस कर्मियों को गर्व के साथ याद करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए शहादत दी.' प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी पूरी लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं और उनकी हिम्मत हमेशा हमें प्रेरणा देती है.

We salute our police forces, their families and remember with pride those brave police personnel martyred in the line of duty today on Police Commemoration Day.



Our police personnel perform their duties with utmost diligence. Their courage always motivates us. pic.twitter.com/x2UUje3fRB