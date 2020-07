Doctors Day पर पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम, ट्वीट किया एक खास VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को मनाए जा रहे 'Doctors Day' के मौके पर देश के सभी डॉक्टरों को सलाम किया है. खासकर ऐसे वक्त में जब देश बुरी तरह से कोरोनावायरस से फैली कोविड-19 महामारी से बुरी तरह जूझ रहा है. पीएम ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत कोविड-19 के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन में खड़े होकर लड़ रहे हमारे डॉक्टरों को सलाम करता है. पीएम ने इसके साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे डॉक्टरों का एक वीडियो भी शेयर किया है.

India salutes our doctors- exceptional care givers who are at the forefront of a spirited fight against COVID-19. #doctorsday2020pic.twitter.com/WsWroXjVpO