कोरोना वायरस के दो नए मामले सामने आने के बाद PM मोदी ने कहा, 'घबराने की जरूरत नहीं'

देश में कोरोना वायरस के कुछ नए मामले सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है. नए मामलों की जानकारी के बाद पीएम मोदी ने भी जनता से अपील की है कि वह परेशान न हो. मंगलवार को पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि कोरोना वायरस के खिलाफ तैयारियों के संबंध में व्यापक समीक्षा की गई है. राज्य की सरकारें और मंत्रालय इस विषय पर साथ साथ काम कर रहे हैं, ताकि कोरोना वायरस पीड़ितों को सही उपचार उपलब्ध कराया जा सके. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको काम करने की जरूरत है. उन्होंने एक ट्वीट के जरिए जानकारी साझा कि किस तरह से कोरोना वायरस के प्रकोप से बचा जा सकता है.



There is no need to panic. We need to work together, take small yet important measures to ensure self-protection. pic.twitter.com/sRRPQlMdtr