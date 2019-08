पीएम मोदी ने भूटान के छात्रों से कहा, उम्मीद है कि एक दिन आपमें से कोई इंजीनियर,वैज्ञानिक बनेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की रॉयल युनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग कड़ी मेहनत करके इस हिमालय क्षेत्र के देश को और ऊंचाई तक ले जाएं. उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा भूटान दौरा है और दोबारा सत्ता संभालने का बाद यह पहला मौका है. पीएम मोदी ने भूटान की राजधानी थिंपू स्थित युनिवर्सिटी के छात्रो से कहा, अपनी मेहनत के दम पर भूटान नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आपके भारतीय दोस्त न सिर्फ आपको देखते हैं और न सिर्फ खुशी से गर्व करते हैं वह आपसे सीखते हैं और आपके साझीदार भी हैं.'

भूटान के साथ 10 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर, पीएम मोदी बोले- मिलकर आगे बढ़ रहे दोनों देश

पीएम मोदी ने कहा, 'आज दुनिया पहले से ज्यादा मौके दे रही है. आपके पास कुछ अलग करने की संभवाना और शक्ति है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगा. अपने अंदर की आवाज को पहचानिए और इसके साथ पूरी लगन से जुट जाइये'. भारत के अतंरिक्ष कार्यक्रम का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भूटान भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. यह बहुत खुशी की बात है कि भूटान के युवा वैज्ञानिक भारत जाएंगे और वहां पर सैटेलाइट की डिजाइन और लॉचिंग पर काम करेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि वह उम्नीद करते हैं कि यहां बैठे छात्रों में से कोई वैज्ञानिक, इंजीनियर और आविष्कारक बनेगा.

PM Modi at Royal University of Bhutan: It is a matter of great happiness that young Bhutanese scientists will travel to India to work on designing and launching Bhutan's own small satellite. I hope that someday soon, many of you will be scientists, engineers and innovators pic.twitter.com/jPoyuOhWbN