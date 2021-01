'रोग मुक्त विश्व की दिशा में भारत का टीकाकरण बड़ा कदम', PM मोदी ने सराहना पर राजपक्षे से कहा

पीएम मोदी ट्विटर पर श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के उस संदेश का जवाब दे रहे थेल जिसमें राजपक्षे ने भारत में कल से शुरू हुए व्यापक कोविड-19 टीकाकरण अभियान की सराहना की थी. पीएम मोदी ने लिखा, “धन्यवाद @PresRajapaksa हमारे वैज्ञानिकों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों ने इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. टीके का तेजी से विकास और उसका इस्तेमाल एक स्वस्थ और रोग मुक्त दुनिया बनाने के हमारे संयुक्त प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. ”

Thank you @PresRajapaksa. The tireless efforts of our scientists and frontline workers have played a crucial role in the fight against this pandemic. Fast development of vaccine and its launch is an important landmark in our joint endeavour for a healthy and disease free world. https://t.co/Lj50fkPm8g