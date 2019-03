इमरान खान बोले- मोदी जी ने पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस की दी बधाई तो कांग्रेस ने PMO से पूछा- क्या ये सच है?

कांग्रेस (Congress) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से इस बात की पुष्टि करने को कहा है कि क्या पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस (Pakistan National Day) की पूर्व संध्या पर नरेंद्र मोदी (PM Modi) और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान (Imran Khan) के बीच शुभकामनाओं का आदान-प्रदान हुआ है. भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार किया था.

कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा कि पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान का दावा है कि मोदी ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामना भेजी है, क्या यह सही है. उन्होंने ट्विटर पर पूछा, ‘मैं उम्मीद करती हूं कि भारत का पीएमओ स्पष्ट करेगा कि इमरान खान ने जो ट्वीट किया है वह उनके बीच हुए शुभकामना संदेश के आदान-प्रदान का सही वर्जन है या फिर उनके बीच शुभकामनाओं का आदान-प्रदान हुआ भी है, विशेषकर तब जब भारत में सरकार ने उनके एक कार्यक्रम का बहिष्कार किया हो. राष्ट्र यह जानना चाहेगा...'

I would hope the @PMOIndia clarifies that what Imran Khan has tweeted is the correct version of greetings exchanged or whether if they have been exchanged at all, especially after the function was boycotted in India by the govt. The nation would want to know... https://t.co/zqDVf2lUuK