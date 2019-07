पीएम मोदी ने 'नन्हें दोस्त' संग शेयर की तस्वीर तो उमर अब्दुल्ला ने यूं कसा तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. उनकी दिनचर्या और क्रिया-कलापों का अंदाजा उनके ट्विटर, फेसबुक व इंस्टाग्राम से लगाया जा सकता है. इसी कड़ी में पीएम मोदी ने एक छोटे बच्चे के साथ तस्वीर की है. इस तस्वीर के कैप्शन के साथ पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा कि आज संसद में मिलने के लिए बेहद खास दोस्त आया. पीएम मोदी ने दो तस्वीरें पोस्ट की हैं, पहली तस्वीर में वह बच्चे को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी फोटो में गोद में बैठा बच्चा, उनकी टेबल पर रखी चॉकलेट्स को देखकर उत्साहित हो रहा है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक तस्वीर में पीएम मोदी की गोद में नजर आ रहा बच्चा, बीजेपी सांसद सत्यनारायण जतिया का पोता है.

The child that Prime Minister Modi is seen playing with in his Instagram post is the grandson of BJP MP Satyanarayan Jatiya. pic.twitter.com/quWBPsQR7f

वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम की इस तस्वीर पर चुटकी ली है. इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने लिखा 'प्यारी तस्वीर, जहां राजनीतिक दल पीएम मोदी से मध्यस्थता के बारे में हो रहे हो शोर शराबे पर सफाई मांग रहे हैं, वहीं पीएम मोदी ऐसी तस्वीरें शेयर करके यह बता रहे हैं कि वह उनकी मांगों के बारे में क्या सोचते हैं.'

Cute pictures. While the oppostion parties yell themselves hoarse demanding the PM explain last night's mediation brouhaha he lets them know what he thinks of their demand by putting pictures like these on his Instagram feed ???? https://t.co/8IeRNXXSa0