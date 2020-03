PM मोदी ने शेयर किया Video: बेटी ने पापा को लिखा खत- मुंबई से भागकर आने की कोई जरूरत नहीं, आप बाहर निकलोगे तो...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया है. अभी तक कोरोना से 16 लोगों की मौत और देशभर में 700 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं. संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोग जहां है वहीं रहने के लिए पीएम मोदी ने अपील की थी. इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं कि वह अपने घर जाने के लिए कोई न कोई तरीका निकाल रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं. ऐसे में पीएम मोदी ने ''बनो कोरोना वारियर्स'' का अभियान शुरू किया है और उदाहरण स्वरूप एक वीडियो उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किया है.

पीएम मोदी द्वारा ट्वीट किए गए इस वीडियो में एक बेटी मुंबई में रह रहे अपने पापा को खत लिख रही है और बता रही है कि आप जहां हैं वहीं रहिए और अगर बाहर निकलोगे तो कोरोना जीत जाएगा. इस वीडियो के जरिए पीएम मोदी सभी देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि जो कोई भी अपने घरों से दूर काम के लिए बाहर गए हैं और घर नहीं आ पाए तो ऐसे मौके पर उन्हें घर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. वरना कोरोना हम पर और भी हावी हो सकता है और उन्हें संक्रमित करने का खतरा बन सकता है. ऐसे में जो जहां पर हैं, वहीं पर क्वारंटाइन हो जाए, ताकि कोरोना का संक्रमण आप तक न पहुंचे.

वीडियो में बच्ची बोल रही है, ''डियर पापा, मैं आपको बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूं. मम्मी भी नहीं कर रही. आपको मुंबई से भागकर आने की कोई जरूरत नहीं. आप जहां हैं वहीं पर रहना. आप बाहर निकलोगे तो कोरोना जीत जाएगा और हमें कोरोना को हराना है. है ना पापा.''

A young girl's message to her father. Do watch. #IndiaFightsCoronapic.twitter.com/gF7ZVNzGVb