पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिये ये सुझाव...

कई सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचने या विनिवेश करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को आर्थिक संकट (Economic Crisis) से निपटने के लिए विशेषज्ञों और सभी राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए. ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचकर धन जुटाना केवल अस्थायी राहत प्रदान कर सकता है. उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'केंद्र को छोटे-छोटे कदम उठाने के बजाय स्थायी समाधान करना चाहिए. जब तक आर्थिक स्थिरता नहीं होगी, इस तरह के उपाय समाधान नहीं हो सकते हैं.'

Mamata Banerjee, West Bengal CM: Disinvestment is not a solution as economic crisis will deepen. I think Prime Minister should speak with experts, if required he should call all a meeting of all political parties as this country belongs to all of us. pic.twitter.com/WZ6XIISDup