Live Updates : पीएम मोदी आज वाराणसी में करेंगे बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत, लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति का किया अनावरण

लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने किया पीएम मोदी का स्वागत

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री के बेटे ने पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी एयरपोर्ट पर स्वागत किया. पीएम मोदी ने बाद में लाल बहादुर शास्त्री की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया.

PM Narendra Modi greeted by son of former Prime Minister of India Lal Bahadur Shastri and Senior Congress leader Anil Shastri at Varanasi airport. PM later inaugurated a statue of Lal Bahadur Shastri. LB Shastri's younger son and BJP leader Sunil Shastri also present pic.twitter.com/3iS9TTbkiI