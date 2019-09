प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के ब्लादिवोस्तोक शहर में आयोजित ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कते हुए कहा कि वह राष्ट्रपति पुतिन के विजन से प्रभावित हैं. रूस के इस सफर में भारत उनके साथ है. दोनों देशों को भागीदारी मजबूत हुई है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसने ब्लादिवोस्तोक शहर में कॉन्स्युलेट खोला है. रूस और भारत एक दूसरे पर काफी समय से विश्वास कर रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि व्लादिवस्तोक यूरेशिया और पैसिफिक का संगम है. यह आर्कटिक और नॉर्दन सी रूट के लिए नए अवसर खोलता है.

पीएम ने कहा कि रूस का करीब तीन चौथाई भाग एशियाई है. फार ईस्ट इस महान देश की एशियन पहचान को मजबूत करता है. इस क्षेत्र का आकार भारत से करीब दो गुना है. जिसकी आबादी सिर्फ 6 मिलियन है. राष्ट्रपति पुतिन का फॉर ईस्ट (Far East) के प्रति लगाव और विजन केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, अपितु भारत जैसे रूस के पार्टनर्स के लिए अभूतपूर्व अवसर लेकर आया है.. भारत में भी हम सबका साथ - सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ एक नए भारत के निर्माण में जुटें हैं. 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के अभियान में भी हम जी-जान से जुटे हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि मैंने और राष्ट्रपति पुतिन ने भारत-रूस सहयोग के लिए कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं. हमारे संबंधों में हमने नए आयाम जोड़े हैं, उन्हें विविधता दी है. संबंधों को सरकारी दायरे से बाहर लाकर, प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच ठोस सहयोग तक पहुंचाया है. मैंने और राष्ट्रपति पुतिन ने भारत-रूस सहयोग के लिए कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं. हमारे संबंधों में हमने नए आयाम जोड़े हैं, उन्हें विविधता दी है. संबंधों को सरकारी दायरे से बाहर लाकर, प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच ठोस सहयोग तक पहुंचाया है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने रूस में सुदूर पूर्व के विकास के लिए 1 अरब डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की.

भारत-रूस सालों से एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं : पीएम मोदी

India and Russia's Far East have enjoyed close ties for ages. pic.twitter.com/wfM3IKyUCX

मैं राष्ट्रपति पुतिन के विजन से प्रभावित हूं : पीएम मोदी

At the Eastern Economic Forum, PM @narendramodi appreciates the vision of President Putin for the welfare for Russia's Far East. pic.twitter.com/tNMOMpmxpc