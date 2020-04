पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की फोन पर बात, कोरोनावायरस के खिलाफ पूरी ताकत झोंकने पर बनी सहमति

कोरोनावायरस के खिलाफ चल रही जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की. इस बात की जानकारी ट्वीटर पर साझा करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सकारात्मक चर्चा हुई जहां कोरोना के खिलाफ भारत और अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे.

Had an extensive telephone conversation with President @realDonaldTrump. We had a good discussion, and agreed to deploy the full strength of the India-US partnership to fight COVID-19.