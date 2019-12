PM मोदी ने शुरू किया #IndiaSupportsCAA कैंपेन, कहा- CAA शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है न कि...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक हैशटैग की शुरुआत की. PM मोदी ने narendramodi_in की आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा, ''#IndiaSupportsCAA क्योंकि CAA (नागरिकता संशोधन कानून) अत्याचार के शिकार शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है न कि नागरिकता से दूर करने के लिए है.''

#IndiaSupportsCAA because CAA is about giving citizenship to persecuted refugees & not about taking anyone's citizenship away.



Check out this hashtag in Your Voice section of Volunteer module on NaMo App for content, graphics, videos & more. Share & show your support for CAA..