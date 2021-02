पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से की बात, दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएंगे

यह भी पढ़ें- जिनपिंग के खिलाफ बाइडेन के तीखे बयान पर चीन की सधी प्रक्रिया, मतभेद दूर करने पर दिया जोर

प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की और उन्हें सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं. हमने क्षेत्रीय सहयोग और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की. हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सहयोग और बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं. पीएम मोदी ने एक और ट्वीट में कहा, मैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया में नियम-कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के पक्षधर हैं. हम हिन्द प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की ओर देख रहे हैं.

Spoke to @POTUS@JoeBiden and conveyed my best wishes for his success. We discussed regional issues and our shared priorities. We also agreed to further our co-operation against climate change.