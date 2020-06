कोरोनावायरस संकट पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 16 और 17 जून को चर्चा करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोरोनावायरस के संकट पर चर्चा करेंगे. देश में दो महीने से ज्यादा समय तक रहे लॉकडाउन में अब ढील दे दी गई है और कोरोना के मामलों में दिनों दिन तेज वृद्ध‍ि दर्ज की जा रही है. सूत्रों के अनुसार 16 और 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी.

PM @narendramodi will interact with state Chief Ministers on the 16th and 17th. pic.twitter.com/RWGeanxgHd