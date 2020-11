IIT स्टूडेंट्स को PM मोदी ने दिया मंत्र, बोले- ग्लोबलाइजेशन अहम लेकिन आत्मनिर्भरता भी जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के 51वें दीक्षांत समारोह में शनिवार को हिस्सा लिया है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के बीच मौजूदा स्थिति में, प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है. महामारी की वजह से कई चीजों में बदलाव हो रहा है. कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है. वैश्वीकरण महत्वपूर्ण है लेकिन इसके साथ-साथ आत्मनिर्भरता (Self-Reliance) भी उतना ही जरूरी है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत अपने युवाओं को कारोबार करने में सुगमता (ease of doing business) देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि ये युवा अपने नवाचार से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके. देश आपको कारोबार की सुगमता देगा बस आप देशवासियों के जीवन सुगमता (Ease of Living) पर काम कीजिए.

ये मंत्र है:



Focus on quality; never compromise.



Ensure scalability; make your innovations work at a mass scale.



Assure reliability; build long-term trust in the market



Bring in adaptability; be open to change and expect uncertainty as way of life: PM — PMO India (@PMOIndia) November 7, 2020

आईआईटी छात्रों से पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार कृषि क्षेत्र में नवाचार और नए स्टार्टअप्स के लिए इतनी संभावनाएं बनी हैं. पहली बार स्पेस सेक्टर में निजी निवेश के रास्ते खुले हैं. 2 दिन पहले ही, बीपीओ सेक्टर के सुगमता के लिए भी एक बड़ा सुधार किया गया है. ऐसे प्रावधान जो टेक इंडस्ट्री को घर से काम (Work From Home) या फिर किसी भी स्थान से काम (Work From Anywhere) करने जैसी सुविधाओं से रोकते थे, उनको भी हटा दिया गया है. ये देश के आईटी सेक्टर को वैश्विक बनाएगा और आप जैसे यंग टैलेंट को और ज्यादा मौके देगा.

By flexibility, I refer to the possibility to:



Stand out & Fit in.



At no point of your life must you shed your identity.



Never be a ‘Lite Version'. Be the original version.



At the same time, never hesitate from fitting into a team.

Individual efforts have their limits: PM — PMO India (@PMOIndia) November 7, 2020

The second is humility.



You must be right-fully proud of your success, your achievements.



Very few people have done what you have.



This should make you even more down to earth: PM — PMO India (@PMOIndia) November 7, 2020

पीएम मोदी ने कहा, "आप सभी छात्रों में असाधारण क्षमता है, आखिर आप सबसे कठिन एग्जाम में से एक माने जाने वाले JEE को पास किया है और फिर आप आईआईटी में आए हैं. हालांकि, दो और चीजें हैं, जो आपकी क्षमता को और अधिक बढ़ाएगी. एक है लचीलापन (Flexibility) और दूसरी है विन्रमता (Humility).

