PM मोदी आज शाम करेंगे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन

नई दिल्‍ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीटयूट (टेरी) की ओर से आयोजित यह 20वां शिखर सम्‍मेलन है, जिसमें विश्‍व में सतत विकास को लेकर दो दिनों तक चर्चा होगी. बयान के मुताबिक इस शिखर सम्मेलन को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

At 6:30 PM this evening, will inaugurate the World Sustainable Development Summit 2021. This Summit brings together a wide range of experts to discuss ways to mitigate climate change. https://t.co/eCygDjfaE2