मोदी कैबिनेट में अनुभव के साथ दिखेगी युवा शक्ति, मंत्रियों के किए नाम फाइनल, देखें पूरी लिस्ट

लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Cabinet) ने दूसरे कार्यकाल के लिए गुरुवार को शपथ लेने से पहले, अपनी मंत्रिपरिषद को व्यवस्थित रूप देने के लिये भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ अंतिम दौर की वार्ता की. पीएम मोदी के कैबिनेट में इस बार अनुभव के साथ ही युवा शक्ति नजर आएगी. पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक के बाद संभावित मंत्रियों को फोन करके पीएम मोदी से मिलने के लिए बुलाया गया है. पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के लिए कैबिनेट में रविशंकर प्रसाद, सदानंद गौड़ा, पीयूष गोयल, प्रकाश जावेड़कर, जी किशन रेड्डी, साध्वी निरंजन ज्योति, पुरुषोत्तम रुपाला, राम विलास पासवान, रमेश पोखरियाल और मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री बनेंगे.

इसके अलावा अर्जुन मेघवाल, दमोह से भाजपा सांसद प्रहलाद पटेल, बाबुल सुप्रियो, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, कैलाश चौधरी, किरण रिजिजू, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, किशनपाल गुर्जर, हरसिमरत कौर, थावरचंद गहलोत, राव इंद्रजीत सिंह, जदयू से आरसीपी सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजनाथ कैबिनेट और रामदास अठावले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए फोन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने से पहले इनसे अपने आवास पर मुलाकात करेंगे. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार सुबह मंत्रियों के नामों पर फाइनल चर्चा करने के लिए 90 मिनट पीएम मोदी से मुलाकात की.

क्या बदल जाएगी इस बार मोदी सरकार में NSA अजीत डोभाल और प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका?

अर्जुन राम मेघवाल ने बताया, 'मुझे अधिकृत कॉल आ गया है. मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं. मुझ पर भरोसा जताया गया है. मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं. हमें भारत को विकसित देश बनाना है. शाम को प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर चाय पर बुलाया है. रोड मैप पर चर्चा होगी.'

Mansukh Lal Mandaviya, BJP when asked if he will go for swearing-in ceremony on a bicycle: For me it is not a fashion to go on a bicycle, it is my passion. I had always gone to the Parliament on a bicycle. It is eco-friendly, it saves fuel & keeps you physically healthy. https://t.co/TW8CpiysEy