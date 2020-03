PM मोदी ने सोशल मीडिया छोड़ने का किया इशारा तो Twitter पर आई ट्वीट की बाढ़, #NoSir बना टॉप ट्रेंड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सोमवार देर शाम ट्वीट कर कहा कि रविवार को वह अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने की सोच रहे हैं. इसके बाद ट्विटर पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. इसके बाद ट्विटर पर #NoSir और #NarendraModi ट्रेंड करने लगा. एक घंटे के भीतर ही पीएम मोदी की पोस्ट को 25 हजार बार रीट्वीट किया गया और 76 हजार से अधिक 'लाइक' मिले. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, 'इस रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को छोड़ने की सोच रहा हूं. आप सभी को आगे जानकारी दूंगा.



हजारों लोगों ने पीएम मोदी के ट्वीट पर कमेंट किया. कुछ ने पूछा कि वह दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्किंग साइटों से खुद को अलग क्यों करना चाहते हैं? तो वहीं, कुछ ने पीएम मोदी की दिल्ली में हालिया झड़पों को लेकर आलोचना करते हुए पोस्ट किया. बता दें कि दिल्ली में हुई हिंसा में 46 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 लोग घायल हुए थे. लोगों ने पीएम मोदी से सोशल साइट्स को बंद नहीं करने की अपील की और #NoSir, #NarendraModi, ट्विटर की टॉप ट्रेंड में रहा.

नरेंद्र मोदी फैन के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया, 'क्यों सर? हम सब आपकी पोस्ट और अपडेट देखना पसंद करते हैं! कृपया हमारा दिल न तोड़ें.'



Why sir? this is the only way to be in touch with you.

We know that you are pained with the recent situation but please don't do this.

We all know that this phase will go.

You are our supporter. We got strength from you.

You are our biggest inspiration.