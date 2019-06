कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर PM मोदी ने यह ट्वीट कर दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की. उन्होंने ट्वीट किया, 'राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं. ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और दीर्घायु बनाए.' लोकसभा चुनावों के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी. इन चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को भारी बहुमत से जीत मिली.

राहुल गांधी का जन्म 1970 में आज ही के दिन हुआ था. राहुल गांधी को उनके शुभचिंतक, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर #IAmRahulGandhi और #HappyBirthdayRahulGandhi हैशटेग ट्रेंड करने लगे. कांग्रेस ने अपने टि्वटर पर राहुल गांधी के जन्मदिन एक वीडियो शेयर किया है, जिसका टाइटल है, 'पांच पल जब उन्होंने हर जगह भारतीयों को प्रेरित किया'

Best wishes to Shri @RahulGandhi on his birthday. May he be blessed with good health and a long life.

दिल्ली में राहुल गांधी के निवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता फूल सिंह हवन करते हुए दिखे.

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. राहुल गांधी ने अपने प्रचार के दौरान 'चौकीदार चोर है' के नारे खूब लगाए थे. पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच राजीव गांधी को लेकर भी दोनों में बहस हुए थी. पीएम मोदी ने यूपी में एक रैली के दौरान राजीव गांधी को 'भ्रष्टाचारी नंबर 1' बताया था. इसके जवाब में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को झप्पी का ऑफर देते हुए कहा था कि आपके 'कर्मों' का फल मिलेगा. हालांकि, राहुल गांधी की पूरी कोशिश के बाद भी कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर पाई. कांग्रेस के खाते में केवल 52 सीटें आईं. इस बार राहुल गांधी अपनी लोकसभा सीट अमेठी भी नहीं बचा पाए. हालांकि, उन्होंने केरल के वायनाड सीट से जीत हासिल की है.

On Congress President @RahulGandhi 's birthday, we look back at five moments when he inspired Indians everywhere. #HappyBirthdayRahulGandhi pic.twitter.com/Clj0gJ6kqj

राजस्थान के डिप्टी सीएम और राहुल गांधी के करीबी सचिन पायलट ने भी ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को बधाई दी है. उन्होंने लिखा है, 'अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं. मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं.'

On this special day CP @RahulGandhi

we want to tell that, you have proven yourself to be a leader of high ethics and morality.



Your devotion towards the country and people of the country is highly appreciated and recognized by everyone of us. #HappyBirthdayRahulGandhipic.twitter.com/H6UANy6wRW