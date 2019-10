हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा- जनता का फैसला...

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों (Maharashtra Assembly Election Results 2019) में सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना (BJP-Shiv Sena) बहुमत के आंकड़े को छूती नजर आ रही है. दूसरी तरफ, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों (Haryana Assembly Elections 2019) की बात करें तो सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है. पार्टी बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ों से पीछे है. दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया. दो अलग-अलग ट्वीट्स में उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए के घटकों दलों के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया. हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर पीएम मोदी ने लिखा कि हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं, राज्य की तरक्की के लिए हम उसी जोश और प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहेंगे.

I thank the people of Haryana for blessing us. We will continue to work with the same zeal and dedication for the state's progress. I laud the efforts of hardworking @BJP4Haryana Karyakartas who toiled extensively and went among the people to elaborate on our development agenda.