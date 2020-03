जनता कर्फ्यू को मिले जबरदस्त समर्थन के बाद पीएम मोदी ने लोगों का जताया आभार, ट्वीट कर कही ये बात

प्रधानमंत्री ने रविवार को ‘जनता कर्फ्यू' में भागीदारी के लिये प्रोत्साहित करने वालों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि जनता कर्फ्यू को लेकर हर कोई अपनी-अपनी तरह से योगदान देने में जुटा है, लोगों का समर्थन जोरदार है और लोगों की सतर्कता एवं सावधानी से लाखों लोगों को मदद मिल सकती है. पीएम मोदी ने ट्विटर पर गीतकार प्रसून जोशी, गायिका मालिनी अवस्थी, लोक गायक प्रीतम भरतवाण, आर्थिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ मोहनदास पई एक्टर आमिर खान, दीपिका पादुकोण सहित कुछ लोगों को टैग किया और उनके योगदान की सराहना की.

प्रधानमंत्री ने कहा "हममें से प्रत्येक कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में एक अत्‍यंत मूल्यवान सैनिक है और इस बारे में सतर्क एवं सजग रहने से लाखों अन्य लोगों की भी बहुमूल्‍य मदद की जा सकती है. सड़कें बेशक सूनी-सूनी नजर आ रही हैं, लेकिन ‘कोविड-19' से लड़ने का संकल्प हमारे मन-मस्तिष्‍क में पूरी तरह से भरा हुआ है.''

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘जनता कर्फ्यू' में परिवार के साथ अच्छा समय बितायें, टेलीविजन और कुछ अच्छा भोजन लें. आप सभी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मूल्यवान सैनिक हैं. आपके सतर्क और सावधान रहने से लाखों लोगों के जीवन को मदद मिल सकती है.'

मोदी ने एक अन्य ट्वीट में लोक गायिका मालिनी अवस्थी को टैग करके लिखा, ‘‘जनता कर्फ्यू को लेकर हर कोई अपनी-अपनी तरह से योगदान देने में जुटा है. लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी अपने अंदाज में लोगों को प्रेरित कर रही हैं.'' इससे पहले अपने ट्वीट में मालिनी अवस्थी ने गीत गाकर जनता कर्फ्यू में शामिल होने और कोरोना को फैलने से रोकने का आह्वान किया. मालिनी अवस्थी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘ डरना नही, मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है। जनता कर्फ्यू के दिन घर में गीत सुनिए और सुरक्षित रहिए.''

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने न केवल कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी आवश्‍यक जानकारियों का प्रचार-प्रसार करने, बल्कि उचित सावधानियां बरतने के लिए भी मीडिया बिरादरी की भी खूब प्रशंसा की है. उन्होंने आशा का संचार करने और सकारात्मकता का संदेश फैलाने के लिए भी मीडिया की सराहना की है. उन्होंने अपने ‘जनता कर्फ्यू' संदेश को फैलाने के लिए जानी-मानी हस्तियों की प्रशंसा की है.

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है, ‘‘प्रख्यात हस्तियां कोरोनो वायरस से लड़ने के उद्देश्य से ‘रविवार को अपने-अपने घर में ही रहने' के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं. इस बारे में लोगों की ओर से मिल रहा समर्थन अत्‍यंत सशक्त एवं प्रभावकारी है.'' गीतकार प्रसून जोशी, अभिनेता आमिर खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टैग करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गणमान्य लोग कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में रविवार को घर में रहने के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं. मोदी ने कहा, ‘‘जनता कर्फ्यू को लोगों का समर्थन जोरदार है.''

मोहनदास पई के संदेश को टैग करते हुए मोदी ने लिखा, ‘‘ यह समय सामाजिक दूरी बनाने का है. डिजिटल भुगतान इस दिशा में आपको मदद करेगा. हम सुनें कि दिग्गज लोग किस तरह डिजिटल भुगतान अपनाने को कह रहे हैं.''इससे पहले मोहनदास पई ने अपने ट्वीट में डिजिटल भुगतान पर जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित रहें, सुरक्षित भुगतान करें.

This is the time to ensure Social Distancing.



Digital Payments help you do that. Let's listen to these stalwarts and adopt digital payments. #PaySafeIndia@NPCI_NPCIhttps://t.co/qsNcs0EhKIhttps://t.co/imtK8x98XThttps://t.co/yzKPHiXEvDhttps://t.co/TMuZdPqR2O