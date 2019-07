पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर, सदस्या अभियान की शुरुआत करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा का देशव्यापी सदस्यता अभियान शुरू करने के लिए आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे. मोदी ने ट्वीट किया कि यह अभियान समाज के सभी वर्ग के लोगों को भाजपा परिवार से जोड़ेगा. यह हमारी पार्टी को मजबूत करेगा. उन्होंने कहा कि हमारी प्रेरणा, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू होगा. मैं इस अभियान में काशी में शामिल रहूंगा. पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि वह यहां स्थित हवाई अड्डे पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण करने के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे. प्रधानमंत्री यहां पौधारोपण अभियान 'आनंद कानन' भी शुरू करेंगे.

Tomorrow afternoon in Varanasi, I will visit the Virtual Museum at Man Mahal. Situated near the iconic Dashashwamedh Ghat, this is a cultural landmark of the city. It showcases aspects of our great cultural heritage.