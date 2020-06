पीएम मोदी ने दी योग दिवस की शुभकामनाएं, कहा - कोरोना काल में योग के प्रति उत्साह न होने पाए कम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6वें योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. पीएम ने कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि बीते सालों में योग इतना लोकप्रिय हुआ है. खासकर कि युवाओं के बीच. पीएम ने कहा, 'इस साल हम योग दिवस असाधारण परिस्थितियों में मना रहे हैं. आमतौर पर योग दिवस वाले दिन बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं जिसमें लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं. लेकिन इस साल योग दिवस घरों के भीतर ही मनाया जाएगा. इस साल की थीम 'घर पर योग औैर परिवार के साथ योग' है.'

