Coronavirus को लेकर आज रात PM का राष्ट्र के नाम संदेश, इन मुद्दों पर कर सकते हैं बात...

Coronavirus Update News: देश में बढ़ रहे कोरोनावायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे. एक हफ्ते में दूसरी बार पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा. आज, 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा.' बता दें कि पीएम मोदी इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील कर सकते हैं. साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कह सकते हैं. आम लोगों को ख़ासतौर से गरीबों को तकलीफ़ न हो इसका आह्वान भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा सकता है. इसके साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने को भी कह सकते हैं. साथ ही पीएम कोरोना के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर भी बात कर सकते हैं. पीएम मोदी इस दौरान 'जनता कर्फ़्यू' की सफलता का जिक्र कर सकते हैं साथ ही आने वाले समय की चुनौतियों की भी चर्चा कर सकते हैं.



वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आज, 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा।



Will address the nation at 8 PM today, 24th March 2020, on vital aspects relating to the menace of COVID-19.