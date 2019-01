LIVE: केरल और तमिनलाडु दौरे पर आज पीएम मोदी, एम्स समेत कई प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के मद्देनज़र आज यानी रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं. आज पीएम तमिलनाडु के मदुरै में (PM Modi Tamil Nadu Visit) एक विशाल चुनावी रैली की. रैली के साथ-साथ पीएम मदुरै AIIMS की आधारशिला रखेंगे. साथ ही तंजावुर मेडिकल कॉलेज और तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद पीएम केरल जाएंगे, जहां वे धनुषकोडि और रामेश्वरम के बीच एक नई रेलवे लाइन की आधारशिला भी रखेंगे. हालांकि, पीएम मोदी के तमिनलाडु दौरे से पहले ही ट्विटर पर जंग शुरू हो गया. पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे को से पहले ट्विटर पर #GoBackModi करने लगा. इस हैशटैग के जरिए सोशल मीडिया पर काफी लोग पीएम मोदी के इस दौरे का विरोध कर रहे हैं.

- एनडीए सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को बहुत प्राथमिकता दे रही है ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य देखभाल सस्ती हो. आज मैं मदुरै, तंजावुर और तिरुनेलवेली में सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का उद्घाटन करके खुश हूं.

Prime Minister Narendra Modi in Madurai, Tamil Nadu: The NDA govt is giving great priority to the health sector so that everyone is healthy and the health care is affordable... Today I am happy to inaugurate the super speciality hospitals in Madurai, Thanjavur and Tirunelveli. pic.twitter.com/oYLWicsqIn