Howdy Modi कार्यक्रम में बोले PM मोदी, व्हाइट हाउस में भारत के सच्चे मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने रविवार को अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में 'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) कार्यक्रम को संबोधित किया. इस कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी शिरकत की. ह्यूस्टन पहुंचे पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया. इससे पहले जॉर्ज बुश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘हाउडी ह्यूस्टन ! यहां ह्यूस्टन में दोपहर है. आज और कल इस गतिशील और ऊर्जावान शहर में कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला को लेकर उत्सुक हूं.' दूसरी तरफ, टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा, "पिछले साल भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर सम्मानित महसूस किया था.

Houston: Prime Minister Narendra Modi on stage at NRG stadium with US Congressional delegation, he will speak at the event shortly. #HowdyModipic.twitter.com/uOyMeXHUQC