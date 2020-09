PM Modi 70th birthday LIVE Updates: PM मोदी का आज जन्मदिन, CM बिप्लब देव ने मंदिर जाकर की पूजा

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने आज सुबह पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष में कल्याण सागर स्थित त्रिपुरसुंदरी मंदिर में आरती की. उन्होंने मां त्रिपुरसुंदरी से अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.

On the occasion of PM Shri @narendramodi Ji's birthday,performed Morning Aarti at Kalyan Sagar in Tripursundari temple.



Prayed to Maa Tripursundari for the wellbeing and good health of Adarniya Modi ji so that he can lead us from the front and make New India. #HappyBdayNaMopic.twitter.com/KocD6iSdQx